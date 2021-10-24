Онук Мухаммеда Алі забив суперника на рингу: довелося викинути білий рушник

Онук легендарного боксера Мухаммеда Алі Ніко Алі Волш здобув другу перемогу на професійному рингу. Бій проти Джеймса Вестлі не протривав і трьох раундів

Ніко Алі Уолш одержав другу перемогу в кар'єрі / Фото: Twitter

За 10 секунд кінця другого раунду Алі Волш відправив суперника в нокдаун. Той встав і майже відразу ж пролунав гонг.

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У третьому раунді Вестлі знову опинився на канвасі після двієчки у виконанні Алі-молодшого. Боксер піднявся на ноги і готовий був продовжувати бій, але його кут викинув білий рушник.

Ніко Волш народився в 2001 році. У 10 років він почав займатися боксом. Хоча мати і була проти, але дід схвалював вибір онука. Він дебютував в профі 15 серпня цього року.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі син Холіфілда знищив чергового суперника: довелося викликати лікаря. Син легендарного боксера Евандера Холіфілда Еван здобув восьму поспіль перемогу на професійному рингу. Уже в другому раунді він нокаутував Чарльза Стенфорда.