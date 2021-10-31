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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Відправив суперника у нокдаун. Як росіянин завоював титул чемпіона UFC

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
31 жовтня, 11:41
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Російський боєць змішаних єдиноборств Петро Ян завоював тимчасовий титул чемпіона UFC у найлегшій вазі
Петро Ян виграв тимчасовий титул UFC у найлегшій вазі
Петро Ян виграв тимчасовий титул UFC у найлегшій вазі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Абу-Дабі пройшов турнір UFC 267. У головному поєдинку росіянин Петро Ян (№1 рейтингу, 15-2, 7 КО/ТКО, 1 SUB) та Корі Сендхаген (№3 рейтингу, 14-3, 6 КО/ТКО , 3 SUB) зі США визначили тимчасового чемпіона UFC у найлегшій вазі.

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Сендхаген – найнебезпечніший нокаутер, один з найкращих ударників найлегшого дивізіону. Але фаворитом сутички вважався Петро Ян і він виправдав сподівання вболівальників.

Перші два раунди пройшли з невеликою перевагою росіянина, який був активнішим.

У третьому раунді росіянин вразив суперника ударом з розвороту та добиванням з лівої, після чого Сендхаген опинився на канвасі. Проте американець швидко відновився та не дозволив Яну достроково закінчити бій.

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Поєдинок тривав усі п'ять раундів і судді одноголосно віддали перемогу росіянину. 49-46, 49-46, 49-46.

Для Петра Яна ця перемога стала 16-ою у 18 поєдинках у професійних змішаних єдиноборствах.

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Титул абсолютного чемпіона UFC у найлегшій вазі належить Алджамейну Стерлінгу зі США. Він отримав його навесні 2021 року після перемоги над Петром Яном, який на той момент був чинним чемпіоном. Проте росіянин був дискваліфікований за використання забороненого прийому: він ударив суперника коліном у голову.

Відразу після поединку, чемпіон UFC у найлегшій вазі Алджамейн Стерлінг звернувся до тимчасового чемпіона Петра Яна.

"Блискучі бійці! У мене 48-47 для Яна. Ти заслужив бути першим, кому я надеру зад! Відпочинь і насолоджуйся виконаною роботою. Побачимося скоро!" – написав Стерлінг у своєму Twitter.

30 жовтня Стерлінг мав захищати титул, але незадовго до поєдинку заявив, що не зможе зробити цього за станом здоров'я. UFC призначив Петру Яну іншого суперника, ним став американець Корі Сендхаген.

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