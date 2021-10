Отправил соперника в нокдаун. Как россиянин завоевал титул чемпиона UFC

В Абу-Даби прошел турнир UFC 267. В со-главном поединке россиянин Петр Ян (№1 рейтинга, 15-2, 7 КО/ТКО, 1 SUB) и Кори Сэндхаген (№3 рейтинга, 14-3, 6 КО/ТКО, 3 SUB) из США определили временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Читайте также: Задушил! Тейшейра уничтожил Блаховича в бою за титул чемпиона UFC (видео)

Сэндхаген – опаснейший нокауте, один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Но фаворитом схватки считался Петр Ян и он оправдал надежды болельщиков.

Первые два раунда прошли с небольшим преимуществом россиянина, который был активнее.

В третьем раунде россиянин потряс соперника ударом с разворота и добиванием с левой, после чего Сэндхаген оказался на канвасе. Однако американец быстро восстановился и не позволил Яну досрочно закончить бой.

Поединок длился все пять раундов и судьи единогласно отдали победу россиянину – 49-46, 49-46, 49-46.

Для Петра Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Титул абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе принадлежит Алджамейну Стерлингу из США. Он получил его весной 2021 года после победы над Петром Яном, который в тот момент был действующим чемпионом. Однако россиянин был дисквалифицирован за использование запрещенного приема: он ударил соперника коленом в голову.

Сразу после поединка, чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к временному чемпиону Петру Яну.

Brilliant fight men! I have it 48-47 for Yan. You earned this first ass whooping! Rest up and enjoy the work you did. Ill see you soon! #UFC267