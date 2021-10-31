31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Отправил соперника в нокдаун. Как россиянин завоевал титул чемпиона UFC

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
31 октября, 11:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян завоевал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Петр Ян выиграл временный титул ГАС в легчайшем весе
Петр Ян выиграл временный титул ГАС в легчайшем весе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Абу-Даби прошел турнир UFC 267. В со-главном поединке россиянин Петр Ян (№1 рейтинга, 15-2, 7 КО/ТКО, 1 SUB) и Кори Сэндхаген (№3 рейтинга, 14-3, 6 КО/ТКО, 3 SUB) из США определили временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Читайте также: Задушил! Тейшейра уничтожил Блаховича в бою за титул чемпиона UFC (видео)

Реклама

Сэндхаген – опаснейший нокауте, один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Но фаворитом схватки считался Петр Ян и он оправдал надежды болельщиков.

Первые два раунда прошли с небольшим преимуществом россиянина, который был активнее.

В третьем раунде россиянин потряс соперника ударом с разворота и добиванием с левой, после чего Сэндхаген оказался на канвасе. Однако американец быстро восстановился и не позволил Яну досрочно закончить бой.

Реклама

Поединок длился все пять раундов и судьи единогласно отдали победу россиянину – 49-46, 49-46, 49-46.

Для Петра Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Реклама

Титул абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе принадлежит Алджамейну Стерлингу из США. Он получил его весной 2021 года после победы над Петром Яном, который в тот момент был действующим чемпионом. Однако россиянин был дисквалифицирован за использование запрещенного приема: он ударил соперника коленом в голову.

Сразу после поединка, чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к временному чемпиону Петру Яну.

"Блестящие бойцы! У меня 48-47 для Яна. Ты заслужил быть первым, кому я надеру зад! Отдохни и наслаждайся проделанной работой. Увидимся скоро!" – написал Стерлинг в своем Twitter.

30 октября Стерлинг должен был защищать титул, но незадолго до поединка заявил, что не сможет сделать этого по состоянию здоровья. UFC назначил Петру Яну другого соперника, им стал американец Кори Сэндхаген.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Динамо

2 нояб

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 нояб

19:45

Шахтер

1.25

6.90

13.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
13
12:12
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Ингулец
12
9:22
9
13
Минай
11
8:14
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Воскресенье, 31 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять