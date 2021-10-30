Давал убивать! Рефери из РФ с позором сняли с турнира UFC

Преступное бездействие Вячеслава Киселева в Абу-Даби эксперты уже назвали худшим судейством в истории смешанных единоборств

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images

Громкий скандал на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 в Абу-Даби.

Российский рефери Вячеслав Киселев отстранен от соревнований из-за халатного отношения к своим обязанностям в поединке Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия) – Бенуа Сент-Денис (Франция).

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Киселев дважды должен был останавливать этот бой, но не сделал этого.

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Первый момент – когда бразилец избивал француза до потери пульса во втором раунде. Россиянин, видимо, ждал, когда Залески убьет своего соперника.

Второй момент – в третьем раунде Киселев не стал вызывать врача в клетку после тычка в глаз Сент-Денису – даже несмотря на слова бойца, что тот не видит, рефери возобновил поединок.

В итоге бой завершился победой бразильца Залески единогласным решением судей (29-26), однако организаторы соревнований решили, что больше на турнире Киселев работать не будет – от греха подальше.

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