Задушил! Тейшейра уничтожил Блаховича в бою за титул чемпиона UFC (видео)

42-летний бразилец Гловер Тейшейра стал вторым самым возрастным чемпионом в истории UFC, сенсационно одолев удушением поляка Яна Блаховича

Тейшейра задушил Блаховича / Фото: Getty Images

В поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе на Бойцовском острове в Абу-Даби аналитики отдавали предпочтение обладателю титула – 38-летнему поляку Яну Блаховичу.

Однако 42-летний бразилец Гловер Тейшейра удосрочил его во втором раунде, сперва попав сопернику мощным боксерским ударом в челюсть, а затем провел болевой удушающий прием, заставив поляка сдаться.

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"Все пошло не так. Легендарную польскую силу я оставил в гостиничном номере. Но это не конец истории. Я вернусь", – заявил после поражения Блахович.

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"У меня нет слов. Мне 42 года. Я разрываю шаблоны и продолжу это делать", – обещает Тейшейра.

Ранее на этом же турнире в Абу-Даби жутким нокаутом завершился поединок британца Лерона Мерфи против финна иранского происхождения Маквана Амирхани – последний нарвался челюстью на колено.

Нокаут в бою Мерфи vs Амирхани / Фото: Getty Images

Также мы рассказывали, что рефери из России с позором сняли с турнира UFC. Преступное бездействие Вячеслава Киселева в Абу-Даби эксперты уже назвали худшим судейством в истории смешанных единоборств.

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