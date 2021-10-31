Задушил! Тейшейра уничтожил Блаховича в бою за титул чемпиона UFC (видео)

В поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе на Бойцовском острове в Абу-Даби аналитики отдавали предпочтение обладателю титула – 38-летнему поляку Яну Блаховичу.
Однако 42-летний бразилец Гловер Тейшейра удосрочил его во втором раунде, сперва попав сопернику мощным боксерским ударом в челюсть, а затем провел болевой удушающий прием, заставив поляка сдаться.
Далее по теме
"Все пошло не так. Легендарную польскую силу я оставил в гостиничном номере. Но это не конец истории. Я вернусь", – заявил после поражения Блахович.
"У меня нет слов. Мне 42 года. Я разрываю шаблоны и продолжу это делать", – обещает Тейшейра.
Ранее на этом же турнире в Абу-Даби жутким нокаутом завершился поединок британца Лерона Мерфи против финна иранского происхождения Маквана Амирхани – последний нарвался челюстью на колено.
Также мы рассказывали, что рефери из России с позором сняли с турнира UFC. Преступное бездействие Вячеслава Киселева в Абу-Даби эксперты уже назвали худшим судейством в истории смешанных единоборств.
Читайте также:
- Нарвался челюстью на колено: страшный нокаут в Эмиратах (видео)
- Карма догнала британца! Боец ММА жестко вырубил соперника на 5-й секунде
- Хуже было только у Кличко: боец с ужасным рассечением нокаутировал соперника
- Внук Мухаммеда Али забил соперника на ринге: пришлось выбросить белое полотенце
- Пришлось вызывать врача: сын Холифилда уничтожил очередного соперника
- Молитвы услышаны: боксер пошел на поправку после тяжелого нокаута
- Боксер при смерти после нокаута: врачи назначили экстренную операцию