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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Хабиб вернется? Боец из Израиля позвал Нурмагомедова в клетку

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 октября, 20:55
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Израильский боец ММА Шимон Смотрицкий осудил высказывания экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о войне в Палестине
Хабиб Нурмагомедов и Шимон Смотрицкий
Хабиб Нурмагомедов и Шимон Смотрицкий / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению 21-летнего спортсмена, публичным людям, таким как Хабиб, необходимо разобраться в вопросе, и лишь затем публично высказываться. Поскольку посты Нурмагомедова в соцсетях формирует мнение большинства по спорным вопросам.

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"Потому что у них много фанатов, и болельщикам это заходит в голову. Они выставляют неправильную информацию. Хабиб и все эти бойцы сидят где-то в отеле в Дубае, кушают стейк, смотрят телевизор и смеются, а потом пост клацнули в телефоне, и 50 миллионов человек говорят, какой Израиль плохой, а Палестина страдает.

И в это время в 200 метрах от дома моей бабушки ракеты взрывают улицы. А эти сидят, кушают, пьют, кальяны курят и посты выкладывают. Я готов с каждым выйти в эфир и поговорить на эту тему, потому что уверен: никто хотя бы раз не открыл книгу и не почитал историю в деталях. Где-то что-то услышали в новостях, Instagram друг друга читают и выкладывают. А мы с этим живем. Потом нас не любят и ненавидят.

Поэтому я говорю: если у кого-то есть личная проблема из-за того, что я еврей и с Израиля, то я готов это обсудить в эфире или встретиться с глазу на глаз, все объясню. А если это покатится в другую сторону, то зайдем в клетку, и там все решим. Не говорю это как угрозу или потому что хочу показать свои сильные стороны, просто так и есть", – сказал в интервью sports.ru Смотрицкий.

Отметим, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов во время конфликта между Израилем и Палестиной неоднократно публично вступался за Палестину.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Добавим, что израильский боец ММА Шимон Смотрицкий имеет корни в Украине, его мама родилась в Запорожье. Спортсмен дебютировал в клетке в 16 лет и с тех пор провел шесть боев на профи-ринге, причем во всех он одержал победы.

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