Українська
$ 27,76
33,49
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Не обязательно быть мусульманином": Нурмагомедов – о новой войне Израиля и Палестины

11 мая, 12:38

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Боец из смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, высказавшись о событиях последних дней в Иерусалиме, призвал молиться за Палестину

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу очередного обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Реклама

Напомним, поводом для столкновений, которые превращаются в новую войну, послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима.

Сперва Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео столкновений с постом следующего содержания: "Священный Коран 85:8. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального".

А позже Нурмагомедов добавил: "Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком", в качестве хештега указав #prayforpalestine.

Реклама

Ранее Госдеп США потребовал немедленно прекратить ракетные атаки на Израиль. Энтони Блинкен признал право Израиля "защищать своих граждан и территорию" от нападений палестинцев, но рассчитывает на снижение напряженности.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Так его не бил даже Макгрегор: Дональда Серроне превратили в кровавую котлету
Так его не бил даже Макгрегор: Дональда Серроне превратили в кровавую котлетуMMA
Вырубил намертво: чемпион по кикбоксингу нокаутировал соперника в бою на голых кулаках
Вырубил намертво: чемпион по кикбоксингу нокаутировал соперника в бою на голых кулакахMMA
Теперь это называется Гига-кик! Грузин взорвал соцсети ударом в печень
Теперь это называется Гига-кик! Грузин взорвал соцсети ударом в печеньMMA
Со сколькими он переспал? Главу UFC обвинили в сексуальных отношениях с бойцами
Со сколькими он переспал? Главу UFC обвинили в сексуальных отношениях с бойцамиMMA
Коленом в грудь: такого нокаута вы еще не видели
Коленом в грудь: такого нокаута вы еще не виделиMMA
"Ничего хорошего в Советском Союзе не было": российский боец вспомнил детствоMMA

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять