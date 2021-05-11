"Не обязательно быть мусульманином": Нурмагомедов – о новой войне Израиля и Палестины

Боец из смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, высказавшись о событиях последних дней в Иерусалиме, призвал молиться за Палестину

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу очередного обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

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Напомним, поводом для столкновений, которые превращаются в новую войну, послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима.

Сперва Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео столкновений с постом следующего содержания: "Священный Коран 85:8. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального".

А позже Нурмагомедов добавил: "Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком", в качестве хештега указав #prayforpalestine.

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Ранее Госдеп США потребовал немедленно прекратить ракетные атаки на Израиль. Энтони Блинкен признал право Израиля "защищать своих граждан и территорию" от нападений палестинцев, но рассчитывает на снижение напряженности.

Видео: Сегодня

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