Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Встал на колени и сковал руки. Одиночный протест футболиста после гола в Румынии

10 мая, 18:46

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник сборной Сирии и румынского клуба Ботошани Махмуд Аль-Мавас выразил поддержку палестинцам после забитого гола в ворота КСУ Крайова

Махмуд Аль-Мавас

Махмуд Аль-Мавас / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Сирии Махмуд Аль-Мавас после забитого мяча в матче чемпионата Румынии поддержал палестинцев и одновременно выразил протест против действий израильской полиции в Иерусалиме. Ранее Израиль осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.

Реклама

Вингер клуба Ботошани на 9-й минуте поединке первенства открыл счет в матче с КСУ Крайова (3:2). 28-летний сириец, забив гол, встал на колени с руками за спиной, изображая на камеру задержанного и скованного наручниками человека – сообщает Sport.ro.

В тренде
Все результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица
"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев

Напомним, что столкновения палестинцев с израильский полицией начались в пятницу вечером на Храмовой горе в Иерусалиме. Сообщалось, что израильские полицейские ворвались в одну из святынь ислама – мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями. В ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным гуманитарной организации Палестинского Красного полумесяца, в ходе стычек израильской полиции и верующих мусульман в Восточном Иерусалиме за сутки получили ранения 205 палестинцев, 88 из которых размещены в больницах. А полиция Израиля проводит задержания палестинцев в пригороде Иерусалима.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить Милевского
Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить МилевскогоФутбол
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинецФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять