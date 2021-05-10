Встал на колени и сковал руки. Одиночный протест футболиста после гола в Румынии

Полузащитник сборной Сирии и румынского клуба Ботошани Махмуд Аль-Мавас выразил поддержку палестинцам после забитого гола в ворота КСУ Крайова

Махмуд Аль-Мавас / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Сирии Махмуд Аль-Мавас после забитого мяча в матче чемпионата Румынии поддержал палестинцев и одновременно выразил протест против действий израильской полиции в Иерусалиме. Ранее Израиль осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.

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Вингер клуба Ботошани на 9-й минуте поединке первенства открыл счет в матче с КСУ Крайова (3:2). 28-летний сириец, забив гол, встал на колени с руками за спиной, изображая на камеру задержанного и скованного наручниками человека – сообщает Sport.ro.

Напомним, что столкновения палестинцев с израильский полицией начались в пятницу вечером на Храмовой горе в Иерусалиме. Сообщалось, что израильские полицейские ворвались в одну из святынь ислама – мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями. В ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным гуманитарной организации Палестинского Красного полумесяца, в ходе стычек израильской полиции и верующих мусульман в Восточном Иерусалиме за сутки получили ранения 205 палестинцев, 88 из которых размещены в больницах. А полиция Израиля проводит задержания палестинцев в пригороде Иерусалима.