Давав убивати! Рефері із РФ з ганьбою зняли з турніру UFC

Гучний скандал на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 267 в Абу-Дабі.
Російський рефері В'ячеслав Кисельов відсторонений від змагань через недбале ставлення до своїх обов'язків у поєдинку Елізеу Залеські дос Сантос (Бразилія) – Бенуа Сент-Деніс (Франція).
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Кисельов двічі мав зупиняти цей бій, але не зробив цього.
Перший момент – коли бразилець бив француза до втрати пульсу у другому раунді. Росіянин, мабуть, чекав, коли Залеські вб'є свого суперника.
Другий момент – у третьому раунді Кисельов вирішив не викликати лікаря до клітки після влучання в око Сент-Денісу – навіть незважаючи на слова бійця, що той не бачить, рефері відновив поєдинок.
Бій завершився перемогою бразильця Залеські одноголосним рішенням суддів (29-26), проте організатори змагань вирішили, що більше на турнірі Кисельов не працюватиме – від гріха подалі.
"Чесно кажучи, це найгірше суддівство, яке я бачив у своєму житті, – написав у себе в Twitter колишній чемпіон у двох вагових категоріях UFC Даніель Корм'є. – Так, це важка робота, але це вже занадто. Жахливо було на це дивитися. Сподіваюся, Бенуа зараз прямує до лікарні, і з ним усе буде гаразд".
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