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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

І тут Конор дав мені по зубах! Макгрегор побив діджея після віскі з Моурінью

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 18:15
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Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях потрапив у черговий скандал – ірландець побив у Римі популярного італійського діджея, співака і телеведучого Франческо Факкинетті
Макгрегор vs Факкінетті
Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

Напередодні Макгрегор інтелігентно розпивав віскі з тренером Роми Моурінью – зірки мило спілкувалися, і ніщо не віщувало близького скандалу за участю Конора.

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ЩО ТРАПИЛОСЯ

Напередодні Макгрегор хрестив у Ватикані свого третього сина, після чого відзначав цю подію в одному з нічних клубів Риму. Серед гостей Конора був і Факкинетті. Вони розважалися близько двох годин, після чого Макгрегор запросив діджея на ще одну вечірку, де ні з того ні з сього напав на нього.

"Це сталося о 2:30 ночі, 17 жовтня. На мене напав містер Макгрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком по зубах, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації".

"Я б міг стулити пельку і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока і небезпечна. Я отримав удар нізащо – такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", – сказав Факкинетті, якого цитує MMAmania.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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"Він пробуде в Італії до 26 жовтня. Якщо ви побачите його, тримайся від нього подалі. Не підходьте до нього і не просіть автографів, тому що він неврівноважена і небезпечна людина", – додала дружина діджея Вільма.

Нагадаємо, в 2019 році Макгрегор ударив літнього чоловіка в одному з пабів Дубліна за те, що той не захотів пити його віскі.

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