Моурінью побоявся відмовити Конору: довелося пити віскі

Головний тренер Роми і колишній чемпіон UFC у Римі обмінялися подарунками. Моурінью презентував футболку клубу, а Макгрегор пригостив тренера своїм віскі

Тепла зустріч у Римі

У Римі пройшла зустріч двох легенд світового спорту. В гості до Жозе Моурінью заїхав Конор Макгрегор.

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Головний тренер Роми подарував колишньому чемпіонові UFC футболку свого клубу з 10-м номером. У свою чергу Макгрегор почастував Моурінью віскі, який виробляє його компанія.

"Так це він. Так, великий Конор Макгрегор знаходиться в Римі, і так, було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями і подарувати йому найгарнішу футболку в місті. Він створив диво, Конору неможливо відмовити, довелося спробувати віскі. Легенда", – написав Моурінью в Instagram.

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Жозе Моурінью влітку очолив Рому. Після семи матчів команда йде на четвертому місці в чемпіонаті Італії – 15 очок.

Конор Макгрегор свій останній бій провів у липні. У першому раунді поєдинку проти Дастіна Порье він зламав ногу і зустріч довелося зупинити.