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Моуринью побоялся отказать Конору: пришлось пить виски

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 октября, 13:25
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Главный тренер Ромы и бывший чемпион UFC в Риме обменялись подарками. Моуринью презентовал футболку клуба, а Макгрегор угостил тренера своим виски
Теплая встреча в Риме
Теплая встреча в Риме

В Риме прошла встреча двух легенд мирового спорта. В гости к Жозе Моуринью заехал Конор Макгрегор.

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Главный тренер Ромы подарил бывшему чемпиону UFC футболку своего клуба с 10-м номером. В свою очередь Макгрегор угостил Моуринью виски, который производит его компания.

"Да это он. Да, великий Конор Макгрегор находится в Риме, и да, было очень приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и подарить ему самую красивую футболку в городе. Он сотворил чудо, Конору невозможно отказать, пришлось попробовать виски. Легенда", – написал Моуринью в Instagram.

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Жозе Моуринью летом возглавил Рому. После семи матчей команда идет на четвертом месте в чемпионате Италии – 15 очков.

Конор Макгрегор свой последний бой провел в июле. В первом раунде поединка против Дастина Порье он сломал ногу и встречу пришлось остановить.

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