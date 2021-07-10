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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Макгрегор – Пор'є: онлайн головного бою року в UFC

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 14:12
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Третій поєдинок між одними з найкрутіших бійців UFC пройде в Лас-Вегасі. Перший бій виграв Макгрегор, другий – Пор'є, хто переможе цього разу? Слідкуйте за онлайном разом з нами

Третя серія бойовика під назвою "Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є" сьогодні вночі буде показана всьому світу з Лас-Вегаса. Там пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 264. Ми проведемо онлайн головного поєдинку, який повинен дати відповідь, хто зараз сильніший в UFC – Макгрегор чи Пор'є?

Перша серія

Вперше шляхи бійці зустрілися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є.

Друга серія

У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

Хто фаворит

Букмекери віддають перевагу Дастіну. Коефіцієнт на перемогу Пор'є – 1,76. На перемогу Макгрегора – 2,17. Котирування на дострокову перемогу американця – 2,30, на успіх ірландця – 2,50.

Прогноз на бій від чемпіона Bellator Ярослава Амосова:

"Точність і швидкість Макгрегора все також на високому рівні, і при грамотному захисті їх буде достатньо для того, щоб переграти вельми прямолінійного Пор'є, який навряд чи покаже щось нове".

Кращі бої Конора:

Кращі бої Дастіна:

Коли стартує UFC 264

Попередній раунд розпочнеться о 1:00 за київським часом. Бій Макгрегора і Пор'є очікується о 7:00.

Головні бої вечора

  • Дастін Пор'є (27-6) – Конор Макгрегор (22-5)
  • Гілберт Бернс (19-4) – Стівен Томпсон (16-4-1)
  • Тай Туіваса (11-3) – Грег Харді (7-3)
  • Ірен Алдана (12-6) – Яна Куницька (14-5)
  • Шон О'Меллі (13-1) – Кріс Моутіньо (9-4)

Попередні бої

  • Карлос Кондит (32-13) – Макс Гріффін (17-8)
  • Ніко Прайс (14-4) – Мішель Перейра (25-11)
  • Раян Холл (8-1) – Ілля Топурія (10-0)
  • Тревін Джайлс (14-2) – Дрікус Дю Плессі (15-2)
  • Дженніфер Майа (18-7-1) – Джессіка Ай (15-9)
  • Омарі Ахмедов (21-5-1) – Бред Таварес (18-6)
  • Жалгас Жумагулов (13-5) – Джером Рівера (10-5)
  • Ю Яозонг (3-2) – Ален Амедовскі (8-2)

Хто покаже бій Макгрегор – Пор'є

В Україні в прямому ефірі поєдинок можна подивитися на телеканалі Setanta Sports.

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9
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Уельс
3
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4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
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Г
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9
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