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Такого Моурінью ви ще не бачили. Тренер відтворив свій образ із муралу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 липня, 21:42
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Головний тренер Роми проїхався на моторолері, щоб повторити зображення з муралу, що з'явився на вулицях Рима, коли португалець очолив клуб
Жозе Моурінью сподобався мурал в Римі
Жозе Моурінью сподобався мурал в Римі

Португальський тренер Жозе Моурінью приступив до роботи в Ромі. Ми писали, що сотні тіффозі прийшли на базу клубу, щоб вітати тренера. А сьогодні Моурінью опублікував в Instagram незвичайне відео. У ролику португальський фахівець катається по тренувальному центру римського клубу на легендарному моторолері Vespa.

Очевидно, метою Моурінью було відтворити зображення муралу, що з'явився на вулицях італійської столиці, коли португалець очолив клуб. На муралі Моурінью зображений у костюмі і в шарфі клубних кольорів Роми за кермом Vespa з логотипом Роми.

Читайте також: Особливе морозиво продають у Римі – на честь Жозе Моурінью

Очевидно, в Римі нині спекотно, тому Моурінью під час своєї поїздки був одягнений легше – в футболку і шорти.

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