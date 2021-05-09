Особливий смак. Моурінью можна полизати в Римі

У римському кафе з'явилися два види морозива в честь нового головного тренера Роми Жозе Моурінью – одне з білим шоколадом, а друге без цукру

На цьому тижні Жозе Моурінью став головним тренером Роми. У Римі тепло прийняли португальського тренера. І навіть випустили морозиво в його честь.

Реклама

Місцеве кафе продає ласощі під назвою – "Особливий". Саме таке прізвисько у Жозе.

"Ковток радості, енергії і свіжості! Особливий смак. Цитрусові і білий шоколад", – так рекламує морозиво заклад.

Але на цьому вони не зупинилися, а випустили ще один варіант морозива – без цукру. На ньому помістили знамените фото тренера.

"Нуль цукру. Темний шоколад, несолодкий, з чорною гімалайською сіллю", – це про новинку.

Реклама

Раніше ми писали, що авіакомпанія-лоукостер потролила Моурінью, запропонувавши квитки з Лондона в Рим по 15 фунтів стерлінгів. При цьому тонко помітила, що без трофеїв Жозе може обійтися тільки ручною поклажею і не здавати речі в багаж.