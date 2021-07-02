Моурінью в Римі зібрав натовпи шанувальників після прильоту до Італії

Знаменитий португальський тренер готується до роботи на чолі Роми, а поки що знайомиться з уболівальниками іменитого клубу з автомобіля

/ Фото: Reuters

Сьогодні столиця Італії привертає до себе особливу увагу шанувальників футболу. Збірні України та Англії готуються до завтрашнього чвертьфіналу чемпіонату Європи, і Шевченко показав команді арену гладіаторів. Також вдень в п'ятницю в Римі засвітився ще один іменитий тренер. 58-річний Жозе Моурінью прибув, щоб почати тренування з Ромою.

Один з найзнаменитіших наставників сучасності отримав захоплений прийом від сотень тіффозі, які мало не штурмували базу клубу заради зустрічі з Моурінью. Португалець привітав уболівальників з шарфиком Роми в руках і виклав відеоролик на своїй сторінці в Instagram.

Трохи більше, ніж за годину, це відео переглянуло понад півмільйона людей. А трохи раніше він захопився виглядом стародавнього міста з літака.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Жозе був лондонський Тоттенгем, який звільнив його навесні. Цікаво, що навіть зараз англійці будуть платити португальському фахівцеві більшу частину його зарплати, ніж Рома. В останні дні Моурінью набирався сил на батьківщині, після чого знову кинувся в черговий бій.

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