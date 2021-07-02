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Моурінью в Римі зібрав натовпи шанувальників після прильоту до Італії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 17:59
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Знаменитий португальський тренер готується до роботи на чолі Роми, а поки що знайомиться з уболівальниками іменитого клубу з автомобіля
/ Фото: Reuters

Сьогодні столиця Італії привертає до себе особливу увагу шанувальників футболу. Збірні України та Англії готуються до завтрашнього чвертьфіналу чемпіонату Європи, і Шевченко показав команді арену гладіаторів. Також вдень в п'ятницю в Римі засвітився ще один іменитий тренер. 58-річний Жозе Моурінью прибув, щоб почати тренування з Ромою.

Один з найзнаменитіших наставників сучасності отримав захоплений прийом від сотень тіффозі, які мало не штурмували базу клубу заради зустрічі з Моурінью. Португалець привітав уболівальників з шарфиком Роми в руках і виклав відеоролик на своїй сторінці в Instagram.

Трохи більше, ніж за годину, це відео переглянуло понад півмільйона людей. А трохи раніше він захопився виглядом стародавнього міста з літака.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Жозе був лондонський Тоттенгем, який звільнив його навесні. Цікаво, що навіть зараз англійці будуть платити португальському фахівцеві більшу частину його зарплати, ніж Рома. В останні дні Моурінью набирався сил на батьківщині, після чого знову кинувся в черговий бій.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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