Такого Моуринью вы еще не видели. Тренер воссоздал свой образ с мурала

Главный тренер Ромы проехался на мотороллере, чтобы повторить изображение с мурала, появившегося на улицах Рима, когда португалец возглавил клуб

Жозе Моуринью понравился мурал в Риме

Португальский тренер Жозе Моуринью приступил к работе в Роме. Мы писали, что сотни тиффози пришли на базу клуба, чтобы приветствовать тренера. А сегодня Моуринью опубликовал в Instagram необычное видео. В ролике португальский специалист катается по тренировочному центру римского клуба на легендарном мотороллере Vespa.

Очевидно, целью Моуринью было воспроизвести изображение мурала, появившегося на улицах итальянской столицы, когда португалец возглавил клуб. На мурале Моуринью изображен в костюме и в шарфе клубных цветов Ромы едущим за рулем Vespa с логотипом Ромы.

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Очевидно, в Риме сейчас жарко, поэтому Моуринью во время своей поездки был одет легче – в футболку и шорты.