Особенный вкус. Моуринью можно полизать в Риме

На этой неделе Жозе Моуринью стал главным тренером Ромы. В Риме тепло приняли португальского тренера. И даже выпустили мороженное в его честь.
Местное кафе продает лакомство под названием – "Особенный". Именно такое прозвище у Жозе.
"Глоток радости, энергии и свежести! Особенный вкус. Цитрусовые и белый шоколад", – так рекламирует мороженное заведение.
Но на этом они не остановились, а выпустили еще один вариант мороженного – без сахара. На нем поместив знаменитое фото тренер.
"Ноль сахара. Темный шоколад, несладкий, с черной гималайской солью", – это о новинке.
Ранее мы писали, что авиакомпания-лоукостер потроллила Моуринью, предложив билеты из Лондона в Рим по 15 фунтов стерлингов. При этом тонко заметила, что без трофеев Жозе может обойтись только ручной кладью и не сдавать вещи в багаж.