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Особенный вкус. Моуринью можно полизать в Риме

9 мая, 11:12

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В римском кафе появилось два вида мороженного в честь нового главного тренера Ромы Жозе Моуринью – одно с белым шоколадом, а второе без сахара

На этой неделе Жозе Моуринью стал главным тренером Ромы. В Риме тепло приняли португальского тренера. И даже выпустили мороженное в его честь.

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Местное кафе продает лакомство под названием – "Особенный". Именно такое прозвище у Жозе.

"Глоток радости, энергии и свежести! Особенный вкус. Цитрусовые и белый шоколад", – так рекламирует мороженное заведение.

Но на этом они не остановились, а выпустили еще один вариант мороженного – без сахара. На нем поместив знаменитое фото тренер.

"Ноль сахара. Темный шоколад, несладкий, с черной гималайской солью", – это о новинке.

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Ранее мы писали, что авиакомпания-лоукостер потроллила Моуринью, предложив билеты из Лондона в Рим по 15 фунтов стерлингов. При этом тонко заметила, что без трофеев Жозе может обойтись только ручной кладью и не сдавать вещи в багаж.

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