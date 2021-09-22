Ледь не зніс голову оператору: Макгрегор розсмішив своїми бейсбольними здібностями

Ірландський боєць змішаних єдиноборств зганьбився на бейсбольному матчі, але створив прекрасний настрій всім відвідувачам поєдинку

Памятный бросок Конора Макгрегора / Фото: Getty Images

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор був запрошений на відкриття бейсбольного матчу між Чикаго Кабс і Міннесота Твінс, які виступають в MLB (професійна бейсбольна ліга).

Читайте також: Макгрегор накинувся з кулаками на репера. Той відмовився від Селфі з бійцем

Реклама

33-річному ірландцю доручили виконати символічну подачу на початку поєдинку. Але, до загального розчарування, ірландський боєць не впорався із завданням і запустив м'яч далеко від кетчера, ледь не потрапивши в оператора, що знаходиться за спинами гравців.

Невдалий кидок Макгрегора розвеселив американського бійця Джастіна Гейджи, який не зміг втриматися від дошкульного поста в своєму Twitter.

"Я не можу перестати сміятися над цим. Кожен боєць ММА, який представляв нас на бейсболі, виглядав жахливо, але це виступ займає перше місце", – написав Гейджи, ледь стримуючи сміх.

I can not stop laughing at this. Every MMA fighter that has represented us doing this has looked terrible but this takes the cake. https://t.co/n6Ck9AQ7wG - Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) September 22, 2021

Реклама

Нагадаємо, що Конор Макгрегор відновлюється після перелому ноги, який отримав в поєдинку проти Дастіна Порье. Тоді перемогу в першому раунді здобув американський боєць.

Огляд кращих моментів бою Порье – Макгрегор