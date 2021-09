Ледь не зніс голову оператору: Макгрегор розсмішив своїми бейсбольними здібностями

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор був запрошений на відкриття бейсбольного матчу між Чикаго Кабс і Міннесота Твінс, які виступають в MLB (професійна бейсбольна ліга).

33-річному ірландцю доручили виконати символічну подачу на початку поєдинку. Але, до загального розчарування, ірландський боєць не впорався із завданням і запустив м'яч далеко від кетчера, ледь не потрапивши в оператора, що знаходиться за спинами гравців.

Невдалий кидок Макгрегора розвеселив американського бійця Джастіна Гейджи, який не зміг втриматися від дошкульного поста в своєму Twitter.

I can not stop laughing at this. Every MMA fighter that has represented us doing this has looked terrible but this takes the cake. https://t.co/n6Ck9AQ7wG