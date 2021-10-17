И тут Конор дал мне по зубам! Макгрегор избил диджея после виски с Моуринью

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях угодил в очередной скандал – ирландец избил в Риме популярного итальянского диджея, певца и телеведущего Франческо Факкинетти

Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

А ведь буквально накануне Макгрегор интеллигентно распивал виски с тренером Ромы Моуринью – звезды мило общались, и ничто не предвещало скорого скандала с участием Конора.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Накануне Макгрегор крестил в Ватикане своего третьего сына, после чего отмечал это событие в одном из ночных клубов Рима. Среди гостей Конора был и Факкинетти. Они развлекались около двух часов, после чего Макгрегор пригласил диджея на еще одну вечеринку, где ни с того ни с сего напал на него.

"Это произошло в 2:30 ночи, 17 октября. На меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком по зубам, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации".

"Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный. Я получил удар ни за что – такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора", – сказал Факкинетти, которого цитирует MMAmania.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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"Он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, держись от него подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек", – добавила жена диджея Вильма.

Напомним, в 2019 году Макгрегор ударил старика в одном из пабов Дублина за то, что тот не захотел пить его виски.