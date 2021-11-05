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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Жертва Усика розраховує, що Джошуа не повторить його долю

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 16:57
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Екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Беллью у бою-реванші Олександра Усика та Ентоні Джошуа бачить переможцем свого співвітчизника
Олександр Усік, Тоні Беллью, Ентоні Джошуа
Олександр Усік, Тоні Беллью, Ентоні Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський боксер Тоні Беллью свого часу сам постраждав від українця, коли програв йому всі титули у першій важкій вазі. Після такого приниження британець у 2018 році одразу залишив професійний бокс.

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Тепер уже експерт боксу Тоні Беллью поділився своїми міркуваннями про мотивацію Ей-Джея на майбутній поєдинок. А також про майбутнього тренера Джошуа.

"Джошуа почуватиметься так, ніби весь світ озброївся проти нього.

Знаєте, що його дратуватиме найбільше? Те, що його списали з рахунків. Те, що йому не дають жодного шансу у реванші.

Так що, ясна річ, Ентоні кров із носа захоче довести всьому світу, що вони неправі.

Тренери з усього світу діляться у соцмережах фотками з Джошуа. Відчепіться від чувака. Нехай робить те, що вважає за потрібне. Він дорослий чоловік. Сам розбереться. Зрештою, це ж його життя та його кар'єра", – цитує Белллю vringe.com.

Усик vs Белью. Перемога нокаутом
Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Олександр Усик уже побив безліч британців. 2013-го українець здолав Джо Джойса в серії WSB, 2018-го нокаутував Тоні Беллью в бою за корону крузервейту. А 25 вересня цього року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенхем Хотспур".

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Зазначимо, у березні-квітні Усик проведе бій-реванш із Джошуа.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Усик раніше заявляв, що хотів би провести бій із Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".

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