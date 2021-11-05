4 листопада 19:45
Зоря 2
ЦСКА Софія 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Сенсація на чемпіонаті світу з боксу: 19-річний українець пробився у фінал першості

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 00:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український боксер Юрій Захарєєв вийшов у фінал XXI чемпіонату світу з боксу серед чоловіків у ваговій категорії до 71 кг
Українець Юрій Захарєєв вийшов у фінал ЧС-2021 з боксу
Українець Юрій Захарєєв вийшов у фінал ЧС-2021 з боксу / Фото: Федерація боксу України

У четвер, 4 листопада, у Белграді відбулися півфінальні поєдинки чемпіонату світу-2021 серед чоловіків. 19-річний український боксер Юрій Захарєєв здобув яскраву перемогу над своїм суперником – Сарханом Алієвим із Азербайджану.

Читайте також: У Ф'юрі придумали, як позбутися Вуса. Вони підготують Джошуа

Реклама

Початок поєдинку змусив похвилюватися, адже перший раунд судді віддали супернику Юрія. Але потім український боєць зумів переламати перебіг поєдинку і вже не залишив шансів опоненту.

У результаті судді одноголосно визначили Захарєєва у переможці з рахунком 30-27, 30-27, 29-28, 29-28 та 29-28.

Чемпіонат світу з боксу 2021

Реклама

Белград (Сербія), 27.10–06.11.2021

Вагова категорія до 71 кг

Реклама

Українець Юрій Захарєєв у фіналі світової першості!

Його суперником у битві за золото 6 листопада буде представник Росії Вадим Мусаєв, який у своєму півфіналі переміг албанця Албана Бекірі

Дивіться повний бій Юрій Захарєєв (Україна) – Сархан Алієв (Азербайджан)

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти