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Сенсация на чемпионате мира по боксу: 19-летний украинец пробился в финал первенства

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 ноября, 00:07
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Украинский боксер Юрий Захареев вышел в финал XXI чемпионата мира по боксу среди мужчин в весовой категории до 71 кг
Украинец Юрий Захареев вышел в финал ЧМ-2021 по боксу
Украинец Юрий Захареев вышел в финал ЧМ-2021 по боксу / Фото: Федерация бокса Украины

В четверг, 4 ноября, в Белграде прошли полуфинальные поединки чемпионата мира-2021 среди мужчин. 19-летний украинский боксер Юрий Захареев одержал яркую победу над своим соперником – Сарханом Алиевым из Азербайджана.

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Начало поединка заставило поволноваться, ведь первый раунд судьи отдали сопернику Юрия. Но затем украинский боец сумел переломить ход поединка и уже не оставил шансов оппоненту.

В итоге судьи единогласно определили Захареева в победители со счетом 30-27, 30-27, 29-28, 29-28 и 29-28.

Чемпионат мира по боксу 2021

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Белград (Сербия), 27.10–06.11.2021

Весовая категория до 71 кг

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Украинец Юрий Захареев в финале мирового первенства!

Его соперником в битве за золото 6 ноября будет представитель России Вадим Мусаев, который в своем полуфинале победил албанца Албана Бекири.

Смотрите полный бой Юрий Захареев (Украина) – Сархан Алиев (Азербайджан)

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13
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12
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15
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