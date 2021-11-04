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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Улюбленець Путіна порівняв Усика із Залізним Майком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 19:49
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Екс-чемпіон світу у п'яти дивізіонах Рой Джонс порівняв українця Олександра Усика з великими боксерами минулих років
Олександр Усик і Майк Тайсон
Олександр Усик і Майк Тайсон / Фото: Reuters

Легендарний американський боксер упевнений, що українець Олександр Усик за своїми габаритами нагадує найкращих боксерів 20-го століття.

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"Усик – це стара школа, а важкоатлети старої школи не були великими.

Мохаммед Алі важив приблизно 218 фунтів, Майк Тайсон – 218 фунтів, Холіфілд – 210 фунтів.

Так що Усик – це не еволюція, а типовий боксер суперважкої ваги", – поділився своєю думкою Джонс в інтерв'ю РБ Спорт.

Колаж – "Сьогодні"
Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

Зазначимо, що вага українського боксера перед чемпіонським боєм із Джошуа склала 100,2 кг або 221 фунт.

Американський боксер Рой Джонс – срібний призер Олімпіади-1988, був чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях, від середнього до суперважкого дивізіону, а у напівважкій вазі був абсолютним чемпіоном.

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А ще він запам'ятався тим, що у 2015 році продався Росії та випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин зі США".

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