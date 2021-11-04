3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Суперник для Усика у боротьбі за скальп Ф'юрі: новий мисливець на Тайсона

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
4 листопада, 09:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завдати першої поразки Циганському королю на профі-рингу прагне непереможний нігерієць Рафаель Акпеджіорі
Ф'юрі, Усик і Акпеджіорі
Ф'юрі, Усик і Акпеджіорі / Фото: Reuters, Instagram

31-річний нігерієць Рафаель Акпеджіорі, який всі свої 12 поєдинків на профі-рингу виграв нокаутом, оголосив полювання на Тайсона Ф'юрі.

Читайте також: Усик – Ф'юрі: промоутер Джошуа назвав переможця

Реклама

"Ми приблизно одного зросту (у Рафаеля – 203 см, у Тайсона – 206 см), але я більш атлетичний. Я займався різними видами спорту, баскетболом, американським футболом, і вмію керувати своїм тілом. Коли я дістануся Ф'юрі, я його поб'ю", – заявив SkySports Рафаель Акпеджіорі на прізвисько Нігерійський ураган.

Щоправда, Акпеджіорі визнає, що здолати Ф'юрі буде дуже важко.

"Щоб скинути його з трону, потрібен хтось із такою міццю, як у мене. Але мені ще потрібно розвинути боксерські навички, щоби вийти на його рівень. Тому що однієї сили замало. Вона є у Вайлдера, а що з того?"

Реклама

"Ф'юрі ніколи не залишається на канвасі. Його чотири рази відправляли в нокдаун в останніх трьох боях, але він щоразу піднімався. Але якщо я колись звалю Тайсона, то продовжу боксувати так, начебто це початок раунду. Ця людина – Термінатор. Але я попрацюю над тим, щоб відправити його в нокдаун вдруге, втретє, вчетверте, врешті-решт Термінатор буде повалений", – погрожує Рафаель.

"Я зараз єдиний непереможений суперваж у світі, який представляє Нігерію. Сподіваюся, так буде й надалі", – додав Акпеджіорі, який нині проживає в Маямі.

Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Свій наступний бій Акпеджіорі проведе найближчої суботи проти колумбійця Сантандера Сільгадо.

Дивіться найкращі нокаути Акпеджіорі

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Зоря

Сьогодні

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти