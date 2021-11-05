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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Хитрий план жертви Усика: чому йому вигідні перемоги українця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 15:23
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Американський боксер Майкл Хантер радіє успіхам Олександра Усіка не менше, ніж сам українець. Він сподівається отримати шанс битися з Усиком за титули у надважкій вазі
Хантер надіється ще раз зустрітися з Усиком
Хантер надіється ще раз зустрітися з Усиком / Фото: AFP, REUTERS

Хантер зустрічався з Усиком у 2017 році ще за часів виступу боксерів у крузервейті і тоді програв українцю суддівським рішенням.

Читайте також: Ф'юрі переможе Усика, а Джошуа поб'є їх обох: гучний прогноз від промоутера

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"Чемпіонство Усика – це трохи краще для мене, адже я не думаю, що хтось із цих інших хлопців, крім нього, поб'ється зі мною.

Вусік переміг Хантера у 2017 році. Фото: AFP

Той факт, що титули знаходяться в руках Усика і можуть там залишитися, дає мені змогу битися за всі пояси. Ось заради чого я тут.

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті
Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Я б хотів битися з топовими бійцями, здобути у свій рекорд відомі імена, але зрештою я просто бажаю стати абсолютним чемпіоном світу. Я націлений саме на це", – цитує Хантера sport.ua.

Раніше ми писали, що у Ф'юрі придумали, як позбутися Усика. Вони підготують Джошуа. Команда чемпіона WBC вважає, що для боксу буде кращим поєдинок Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа, ніж з Олександром Усиком.

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