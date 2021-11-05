5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Хитрый план жертвы Усика: почему ему выгодны победы украинца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 ноября, 15:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский боксер Майкл Хантер радуется успехам Александра Усика не меньше, чем сам украинец. Он надеется получить шанс сразиться с Усиком за титулы в супертяжелом весе
Хантер надеется еще раз встретиться с Усиком
Хантер надеется еще раз встретиться с Усиком / Фото: AFP, REUTERS

Хантер встречался с Усиком в 2017 году еще во времена выступления боксеров в крузервейте и тогда проиграл украинцу судейским решением.

Читайте также: Фьюри победит Усика, а Джошуа побьет их обоих: громкий прогноз от промоутера

Реклама

"Чемпионство Усика – это немного лучше для меня, ведь я не думаю, что кто-то из этих остальных ребят, кроме него, подерется со мной.

Усик победил Хантера в 2017 году. Фото: AFP

Тот факт, что титулы находятся в руках Усика и могут там остаться, дает мне возможность сразиться за все пояса. Вот ради чего я здесь.

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте
Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Я бы хотел драться с топовыми бойцами, заполучить в свой рекорд известные имена, но в конечном итоге я просто желаю стать абсолютным чемпионом мира. Я нацелен именно на это", – цитирует Хантера sport.ua.

Ранее мы писали, что у Фьюри придумали, как избавиться от Усика. Они подготовят Джошуа. Команда чемпиона WBC считает, что для бокса будет лучше поединок Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, чем с Александром Усиком.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Динамо

Завтра

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

7 нояб

17:00

Шахтер

11.5

5.60

1.27
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять