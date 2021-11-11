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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Стопами Шварценеггера! Ось чим Кличко займається у США

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
11 листопада, 08:53
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У Мережі з'явилося відео, як Володимир Кличко проводить час на березі Тихого океану в Каліфорнії – він там не лише засмагає
Володимир Кличко в Каліфорнії
Володимир Кличко в Каліфорнії / Фото: Instagram

Напередодні Володимир Кличко зробив селфі у місті Санта-Моніка, розташованому на заході округу Лос-Анджелес. Могло скластися враження, ніби знаменитий боксер на каліфорнійському пляжі просто приймає сонячні ванни.

Але ні.

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Як виявилось, Кличко-молодший там посилено тренується. У Мережі з'явилося відео, як Володимир займається в легендарному каліфорнійському залі для бодібілдерів Gold's Gym. Свого часу тут тренувалися Арнольд Шварценеггер, Клінт Іствуд, Мохамед Алі та багато інших популярних людей.

Кличко енергійно підтягується на турніку.

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А потім, вихваляючись своїми біцепсами, каже:

"Привіт, народ! Це Мекка бодібілдингу, Gold's Gym у Каліфорнії. Качаємо м'язи і продовжуємо битися!"

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Погодьтеся, навряд чи Володимир продовжував би себе так виснажувати, якби не планував відновити боксерську кар'єру.

Раніше Кличко зізнавався, що мріє побити рекорд легендарного Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у 45 років. Українцю нині саме 45!

Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото: Facebook

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