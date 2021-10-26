Усик мало не нокаутував Кличка. Але чому Ф'юрі не повинно бути страшно

Олександр Усик готував Володимира Кличка до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Про те, що сталося на тренуванні, розповіли чемпіон і тренер

Володимир Кличко і Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона залишилося забрати пояс у Тайсона Ф'юрі. Кримчанин уже казав, що впорається з Ф'юрі. Деякий досвід у нього вже є.

Шість років тому Володимир Кличко бився із Тайсоном Ф'юрі. І під час підготовки до поєдинку запросив до свого тренувального табору Усика.

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Боксери проводили спаринги. І за словами колишнього чемпіона світу у першому важкому дивізіоні Джонні Нельсона, Кличко не міг впоратися з Усиком у рингу. Нібито навіть довелося перервати тренування, щоб Усик не відправив Володимира в нокаут.

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Хоча ці слова спростовує тренер Сергій Городничов, який відповідав у команді Кличка за роботу зі спаринг-партнерами.

Городничов стверджує, що історія про домінування Усика над Кличком не відповідає дійсності.

"Усик ганяв Кличка у спарингах? Хто бачив? Ніхто не бачив. Це все нісенітниця. Як 95-кілограмовий боксер може ганяти 120-кілограмового?" – здивувався Городничов.

Що б там не відбувалося у рингу, але Усик не зміг підготувати Кличка. Володимир програв той бій Ф'юрі і втратив чемпіонські пояси.

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Чи пішов Усику на користь той спаринг? Безперечно. Він став чемпіоном світу у важкій вазі. Виграв чемпіонські пояси у надважкій вазі. Але чи переможе Ф'юрі?

"Просто уявіть, як мене змішають із лайном, якщо я програю цьому крузеру", – каже Ф'юрі.

Боксери можуть зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Британець має пояс за версією WBC. Хоча раніше ми писали, що може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.