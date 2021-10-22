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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик засумнівався в своїх силах. Він не готовий стати королем

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 23:47
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Український чемпіон Олександр Усик відмовився визнавати Тайсона Ф'юрі королем, але й сам не обіцяє побити будь-якого боксера в світі
Ф'юрі впевнений, що він єдиний чемпіон
Ф'юрі впевнений, що він єдиний чемпіон / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик поділився думкою про потенційний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

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Боксери можуть зустрітися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Британець володіє поясом за версією WBC. Хоча раніше ми писали, що може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.

"Я вважаю Тайсона Ф'юрі дуже хорошим боксером, відмінним спортсменом. У нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він.

Перед моїм боєм з Джошуа всі говорили, що у мене немає ні єдиного шансу перемогти. Я чув подібне протягом всього мого життя, але я більш ніж здатний перемогти Ф'юрі.

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Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі
Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Я не кажу, що можу побити будь-якого боксера у світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу, тренуюся, вкладаю багато сил в процес підготовки. Я не кажу, що я – король Всесвіту. Я просто роблю те, що повинен. Концентруюся, зосереджую і отримую результат" , – цитує Усика The Sun.

До речі, раніше стало відомо, що Циганський король передумав йти. Ф'юрі натякав, що може завершити кар'єру вже зараз. Однак батько боксера заявив, що ми ще побачимо, як мінімум, два його поєдинки.

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Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

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