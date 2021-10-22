21 жовтня 22:00
ЦСКА Софія 0
Зоря 1
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

За тупий бокс в Токіо? Зіркового Хижняка не взяли на чемпіонат світу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 15:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збірна України з боксу відправляється на чемпіонат світу серед любителів, який пройде в Сербії. Нашу команду в Белграді представлять 13 спортсменів
Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади
Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада. Раніше ми писали, що в Белграді зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Читайте також: "Такий тупий бокс не можна показувати": скандальний боксер відреагував на поразку Хижняка

Реклама

Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.

Не потрапив в заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Ні, срібний призер Олімпіади-2020 не розплачується за поразку в фіналі Ігор у Токіо, як можна було подумати відразу.

Читайте також: "Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо

Реклама

Олександр Хижняк на канвасі
Олександр Хижняк на канвасі / Фото: Reuters

Федерація боксу України пояснила фанатам, які задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками Чемпіонату України.

Читайте також: Хижняк відмовляє братам Кличкам: боксер назвав причину

Реклама

Збірна України:

  • 48 кг – Андрій Єфимович
  • 51 кг – Олександр Корнєв
  • 54 кг – Ельмір Набієв
  • 57 кг – Олег Чулячеєв
  • 60 кг – Максим Жигаров
  • 63,5 кг – Денис Песоцький
  • 67 кг – Віктор Петров
  • 71 кг – Юрій Захарєєв
  • 75 кг – Іван Папакін
  • 80 кг – Богдан Толмачов
  • 86 кг – Сергій Горсков
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

24 жовт

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

24 жовт

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти