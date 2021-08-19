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Хижняк відмовляє братам Кличкам: боксер назвав причину

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 серпня, 23:02
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Компанія братів Кличків K2 Promotions активно кличе до себе Олександра Хижняка, але Полтавський Танк вважає, що він ще не готовий до профі-боксу, а тому до Ігор-2024 залишиться в любителях
Клички заманюють до себе Хижняка, але той до них не йде
Клички заманюють до себе Хижняка, але той до них не йде / Фото: Reuters, Instagram

Незважаючи на поразку Хижняка в фіналі боксерського турніру Ігор-2020, компанія братів Кличків K2 Promotions запропонувала Олександру контракт на умовах, немов той став олімпійським чемпіоном.

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Однак 26-річний срібний призер Токіо вирішив продовжити кар'єру в любителях, щоб виграти золото Олімпіади-2024 в Парижі.

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020
Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

"Чи не боюсь я втратити ці три роки? Ні. Гадаю, в професійний бокс треба переходити, коли ти готовий. Це інший бокс, інша часова дистанція – замість трьох раундів у тебе дванадцять, інші суперники, інший підхід. Це не просто виступив вдало на Олімпіаді, а завтра маєш професійний контракт. Переконаний, що три роки до Олімпіади в Парижі краще підготують мене до професійного боксу", – наводить слова Олександра Хижняка Liga.net

Хижняк залишився без золота Олімпіади
Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

"Зараз ще обговорюється, які будуть вагові категорії в боксі на наступній Олімпіаді. Якщо залишиться моя (75 кг), я би в ній виступав. Якщо ні, будемо підніматися до вищої. Не думаю, що буде велика різниця у вазі, десь 3-4 кг. Це моя робоча вага. За антропометричними даними – зростом і комплектацією – я не поступаюся боксерам, які виступають у вазі до 81 кг"

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Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади
Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

Олександр Хижняк програв нокаутом
Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

Кажучи про плани на Олімпіаду-2024, Хижняк лаконічний: "Хочемо золото".

Читайте також: "Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо

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