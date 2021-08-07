"Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо

Український боксер Олександр Хижняк прокоментував свою сенсаційну поразку в фіналі Олімпійських ігор в Токіо. Рефері зупинив бій в третьому раунді, зафіксувавши нокаут

Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

На той момент Хижняк повністю домінував на рингу і вів на записках всіх суддів. але один удар бразильця Еберта Соузи виявився фатальним.

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"Не можу сказати, що я не міг продовжувати поєдинок. Напевно, секунд за 4-5 я відновився і нормально себе почував.

Не знаю, чому рефері відразу зупинив поєдинок. У багатьох подібних поєдинках бій продовжують, відраховують до дев'яти і бій продовжують.

Я не знаю, чому рефері одразу зупинив бій і не дав продовжити, адже я себе нормально почував і готовий був йти вперед і перемагати.

Сталося що сталося. На це воля Божа. Слава Богу за все. Хотілося перемогти.