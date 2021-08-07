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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 серпня, 11:06
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Український боксер Олександр Хижняк прокоментував свою сенсаційну поразку в фіналі Олімпійських ігор в Токіо. Рефері зупинив бій в третьому раунді, зафіксувавши нокаут
Олександр Хижняк програв нокаутом
Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

На той момент Хижняк повністю домінував на рингу і вів на записках всіх суддів. але один удар бразильця Еберта Соузи виявився фатальним.

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"Не можу сказати, що я не міг продовжувати поєдинок. Напевно, секунд за 4-5 я відновився і нормально себе почував.

Не знаю, чому рефері відразу зупинив поєдинок. У багатьох подібних поєдинках бій продовжують, відраховують до дев'яти і бій продовжують.

Я не знаю, чому рефері одразу зупинив бій і не дав продовжити, адже я себе нормально почував і готовий був йти вперед і перемагати.

Сталося що сталося. На це воля Божа. Слава Богу за все. Хотілося перемогти.

Нашою метою було золото Олімпійських Ігор. Ця мета нам не скорилася. Напевно, нам потрібно ще раз пройти цей шлях і цю медаль зробити золотою ", – сказав Хижняк в ефірі каналу "UA: Перший ".

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17
84
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flag США СШАUS
33
36
32
101
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
12
16
52
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
19
20
21
60
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
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17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
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10
10
18
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