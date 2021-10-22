За тупой бокс в Токио? Звездного Хижняка не взяли на чемпионат мира

Чемпионат мира по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Ранее мы писали, что в Белграде встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Читайте также: "Такой тупой бокс нельзя показывать": скандальный боксер отреагировал на поражение Хижняка
Украину на соревнованиях представят 13 лучших боксеров – по одному в каждой весовой категории.
Далее по теме
Не попал в заявку на турнир звездный Александр Хижняк. Нет, серебряный призер Олимпиады-2020 не расплачивается за поражение в финале Игр в Токио, как можно было подумать сразу.
Читайте также: "Мог продолжать поединок": Хижняк отреагировал на свое сенсационное поражение в Токио
Федерация бокса Украины объяснила фанатам, задававшим вопрос об отсутствии боксера, что Александр Хижняк не участвовал в чемпионате Украины. А состав команды на чемпионат мира был сформирован по итогам Чемпионата Украины.
Читайте также: Хижняк отказывает братьям Кличко: боксер назвал причину
Сборная Украины:
- 48 кг – Андрей Ефимович
- 51 кг – Александр Корнев
- 54 кг – Эльмир Набиев
- 57 кг – Олег Чулячеев
- 60 кг – Максим Жигаров
- 63,5 кг – Денис Песоцкий
- 67 кг – Виктор Петров
- 71 кг – Юрий Захареев
- 75 кг – Иван Папакин
- 80 кг – Богдан Толмачев
- 86 кг – Сергей Горсков
- 92 кг – Роберт Мартон
- +92 кг – Цотне Рогава