За тупой бокс в Токио? Звездного Хижняка не взяли на чемпионат мира

Сборная Украины по боксу отправляется на чемпионат мира среди любителей, который пройдет в Сербии. Нашу команду в Белграде представят 13 спортсменов

Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

Чемпионат мира по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Ранее мы писали, что в Белграде встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

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Украину на соревнованиях представят 13 лучших боксеров – по одному в каждой весовой категории.

Не попал в заявку на турнир звездный Александр Хижняк. Нет, серебряный призер Олимпиады-2020 не расплачивается за поражение в финале Игр в Токио, как можно было подумать сразу.

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Александр Хижняк на канвасе / Фото: Reuters

Федерация бокса Украины объяснила фанатам, задававшим вопрос об отсутствии боксера, что Александр Хижняк не участвовал в чемпионате Украины. А состав команды на чемпионат мира был сформирован по итогам Чемпионата Украины.

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Сборная Украины: