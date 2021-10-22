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Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

За тупой бокс в Токио? Звездного Хижняка не взяли на чемпионат мира

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 15:46
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Сборная Украины по боксу отправляется на чемпионат мира среди любителей, который пройдет в Сербии. Нашу команду в Белграде представят 13 спортсменов
Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады
Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

Чемпионат мира по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Ранее мы писали, что в Белграде встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Читайте также: "Такой тупой бокс нельзя показывать": скандальный боксер отреагировал на поражение Хижняка

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Украину на соревнованиях представят 13 лучших боксеров – по одному в каждой весовой категории.

Не попал в заявку на турнир звездный Александр Хижняк. Нет, серебряный призер Олимпиады-2020 не расплачивается за поражение в финале Игр в Токио, как можно было подумать сразу.

Читайте также: "Мог продолжать поединок": Хижняк отреагировал на свое сенсационное поражение в Токио

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Александр Хижняк на канвасе
Александр Хижняк на канвасе / Фото: Reuters

Федерация бокса Украины объяснила фанатам, задававшим вопрос об отсутствии боксера, что Александр Хижняк не участвовал в чемпионате Украины. А состав команды на чемпионат мира был сформирован по итогам Чемпионата Украины.

Читайте также: Хижняк отказывает братьям Кличко: боксер назвал причину

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Сборная Украины:

  • 48 кг – Андрей Ефимович
  • 51 кг – Александр Корнев
  • 54 кг – Эльмир Набиев
  • 57 кг – Олег Чулячеев
  • 60 кг – Максим Жигаров
  • 63,5 кг – Денис Песоцкий
  • 67 кг – Виктор Петров
  • 71 кг – Юрий Захареев
  • 75 кг – Иван Папакин
  • 80 кг – Богдан Толмачев
  • 86 кг – Сергей Горсков
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

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