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Одним ударом: відео сенсаційного нокауту, який позбавив українця Хижняка золота

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 серпня, 11:47
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Український боксер Олександр Хижняк був беззаперечним фаворитом боксерського олімпійського турніру у вазі до 75 кг, але несподівано програв бразильцю Еберту Соузі
Олександр Хижняк упустив "золото" Олімпіади-2020
Олександр Хижняк упустив "золото" Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Українець домінував на рингу протягом двох перших раундів. Всі судді віддавали перемогу українцеві – залишалося тільки дочекатися фінального гонга...

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У третьому раунді Хижняк чогось поліз в розмін ударами, хоча міг би спокійно доводити поєдинок до перемоги.

Українець затиснув суперника в кутку рингу і накидував свої удари. Але в якийсь момент Соуза пробив на зустріч і влучив прямо в щелепу.

Хижняк у ту ж мить впав на канвас, а рефері зафіксував нокдаун. Українець відразу ж схопився на ноги, що, можливо, стало його головною помилкою.

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Побачивши, як боксер хитається на ногах, рефері прийняв рішення зупинити бій. Все-таки це не професійний бокс і тут на перше місце виходить здоров'я боксерів.

Сам Хижняк після фіналу заявив, що міг продовжувати бій і не розуміє, чому рефері зупинив поєдинок. "Напевно, секунд за 4-5 я відновився і нормально себе почував", – вважає боксер.

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12
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