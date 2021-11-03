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"Новому Кличку" знайшли суперника в США – це Нокаут!

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 листопада, 16:06
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Гігант із Німеччини Кристіан Тюн поб'ється в Атланті з американцем Терреллом Джамалом Вудсом на прізвисько Нокаут
Кличко і його "спадкоємець" Тюн
Кличко і його "спадкоємець" Тюн / Фото: Instagram

29-річний німець Кристіан Тюн, якого в Німеччині називають "новим Кличком", свій наступний бій проведе 19 листопада в Атланті. Його суперником буде Террелл Джамал Вудс – американець на прізвисько Нокаут.

Про це повідомляє Boxrec.

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Вудс – праворуч. Фото – Instagram

Зазначимо, що у 32-річного Вудса дуже багата кар'єра – 27 перемог (19 нокаутом), 49 поразок (7 нокаутом) та 9 нічиїх. При цьому його не змогли нокаутувати такі сильні бійці, як Владислав Сіренко, Кевін Джонсон та Ерік Моліна.

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Але головна увага в майбутньому бою все-таки буде прикута до німецького гіганта Крістіана Тюна, зріст якого становить 204 см.

"Це новий Кличко, який із бійця вже перетворився на "машину для вбивств", – каже менеджер Тюна Мехді Амер.

За спиною у гіганта Тюна в профі – 6 боїв, всі виграв, чотири з них нокаутом. При цьому Кристіан був спаринг-партнером Володимира Кличка перед поразкою українця від Ентоні Джошуа, а також спаринг-партнером самого Джошуа перед переможним для того поєдинком із Кубратом Пулєвим.

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Спаринговав "новий Кличко" і з Ф'юрі, допомагаючи тому підготуватися до нещодавньої перемоги над Вайлдером.

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