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"Новому Кличко" нашли соперника в США – это Нокаут!

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 ноября, 16:06
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Гигант из Германии Кристиан Тюн подерется в Атланте с американцем Терреллом Джамалом Вудсом по прозвищу Нокаут
Кличко и его "наследник" Тюн
Кличко и его "наследник" Тюн / Фото: Instagram

29-летний немец Кристиан Тюн, которого в Германии называют "новым Кличко", свой следующий бой проведет 19 ноября в Атланте. Его соперником будет Террелл Джамал Вудс – американец по прозвищу Нокаут.

Об этом сообщает Boxrec.

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Вудс – справа. Фото – Instagram

Отметим, что у 32-летнего Вудса очень богатая карьера – 27 побед (19 нокаутом), 49 поражений (7 нокаутом) и 9 ничьих. При этом его не смогли нокаутировать такие сильные бойцы, как Владислав Сиренко, Кевин Джонсон и Эрик Молина.

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Но главное внимание в предстоящем бою все-таки будет приковано к немецкому гиганту Кристиану Тюну, рост которого составляет 204 см.

"Это новый Кличко, который из бойца уже превратился в "машину для убийств", – говорит менеджер Тюна Мехди Амер.

За спиной у гиганта Тюна в профи – 6 боев, все выиграл, четыре из них нокаутом. При этом Кристиан был спарринг-партнером Владимира Кличко перед поражением украинца от Энтони Джошуа, а также спарринг-партнером самого Джошуа перед победным для того поединком с Кубратом Пулевым.

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Спарринговал "новый Кличко" и с Фьюри, помогая тому подготовиться к недавней победе над Уайлдером.

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