Чому Кличко хоче повернутися на ринг в 45 років

Український боксер протягом останніх років роздумує про повернення на ринг. Володимира Кличка мотивує можливість побити рекорд легендарного Джорджа Формана

Володимир Кличко мріє побити рекорд Джорджа Формана / Фото: AFP

Нещодавно з'явилися чергові чутки про повернення Володимира Кличка на ринг і навіть є ім'я його наступного суперника – українець нібито повинен зустрітися з Шенноном Бріггсом. Після відходу з боксу Володимир не раз зізнавався, що повернеться в спорт тільки заради однієї мети. Що мотивує Кличка?

"Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – так заявляв Кличко-молодший.

ЯКИЙ РЕКОРД ХОЧЕ ПОБИТИ КЛИЧКО

Володимиру не дає спокою рекорд легендарного американця Джорджа Формана. "Великий Джордж" почав свою професійну кар'єру в 1969 році, а в 1973 році став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Джо Фрейзера (тоді для цього потрібно було мати тільки два пояси – WBA і WBC), програв титули Мохаммеду Алі і в 1977-му повісив рукавички на цвях.

Однак невдалі інвестиції швидко позбавили Формана накопичених статків в боксі, тому до кінця 80-х він став жебраком.

"Нафтові свердловини, газові свердловини, банки, провал, провал, провал... Це було так страшно, тому що ви чуєте про бездомних людей, але я став одним з них. Тоді я важив 145 кг і провів 10 років поза рингом. Мої шорти не налазили на мене, але я сказав, що стану чемпіоном світу в суперважкій вазі. Знову", – згадував ті часи Джордж.

Форман повернувся на ринг в 1987 році у віці 38 років. Спочатку Джордж бився з маловідомими бійцями за мізерні гроші, але завзятість американця дала свої плоди. Втім, завоювати такий бажаний титул йому вдалося лише з третьої спроби – спочатку були поразки Евандеру Холіфілду і Томмі Моррісону.

І лише в 30-му бою після повернення, 5 листопада 1994 року, Форман таки завоював чемпіонської пояс, перемігши нокаутом Майкла Мурера в поєдинку за титули WBA і IBF. Форман програвав на записках всіх суддів, але зумів зловити опонента двійкою в щелепу і поклав на канвас в 10-му раунді. На той момент Джорджу виповнилося 45 років і 9 місяців і 26 днів. Він став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі!

Правда, до наступного поєдинку Формана позбавили титулу WBA за відмову боксувати проти обов'язкового претендента Тоні Таккера, а після спірної перемоги над Акселем Шульцем у Джорджа відібрали і пояс IBF. Але це не завадило Форману заробити капітал за межами ринг на продажу грилів.

Кличко зараз 45 років і 5 місяців. Якщо він все-таки зважиться повернутися в бокс, можна з упевненістю сказати, що українцеві не потрібно буде чекати 20 боїв, щоб отримати титульний бій. Самі боксерські організації будуть вставати в чергу за Володимиром.

До речі, абсолютний віковий чемпіонський рекорд в боксі належить Бернарду Хопкінсу. Американець ставав чемпіоном світу в 49 років! Можливо, в разі успіху з підкоренням досягнення Формана Володимир захоче змістити з трону і Хопкінса?