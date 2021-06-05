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Чому Кличко хоче повернутися на ринг в 45 років

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 червня, 06:59
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Український боксер протягом останніх років роздумує про повернення на ринг. Володимира Кличка мотивує можливість побити рекорд легендарного Джорджа Формана
Володимир Кличко мріє побити рекорд Джорджа Формана
Володимир Кличко мріє побити рекорд Джорджа Формана / Фото: AFP

Нещодавно з'явилися чергові чутки про повернення Володимира Кличка на ринг і навіть є ім'я його наступного суперника – українець нібито повинен зустрітися з Шенноном Бріггсом. Після відходу з боксу Володимир не раз зізнавався, що повернеться в спорт тільки заради однієї мети. Що мотивує Кличка?

"Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – так заявляв Кличко-молодший.

ЯКИЙ РЕКОРД ХОЧЕ ПОБИТИ КЛИЧКО

Володимиру не дає спокою рекорд легендарного американця Джорджа Формана. "Великий Джордж" почав свою професійну кар'єру в 1969 році, а в 1973 році став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Джо Фрейзера (тоді для цього потрібно було мати тільки два пояси – WBA і WBC), програв титули Мохаммеду Алі і в 1977-му повісив рукавички на цвях.

Однак невдалі інвестиції швидко позбавили Формана накопичених статків в боксі, тому до кінця 80-х він став жебраком.

"Нафтові свердловини, газові свердловини, банки, провал, провал, провал... Це було так страшно, тому що ви чуєте про бездомних людей, але я став одним з них. Тоді я важив 145 кг і провів 10 років поза рингом. Мої шорти не налазили на мене, але я сказав, що стану чемпіоном світу в суперважкій вазі. Знову", – згадував ті часи Джордж.

Форман повернувся на ринг в 1987 році у віці 38 років. Спочатку Джордж бився з маловідомими бійцями за мізерні гроші, але завзятість американця дала свої плоди. Втім, завоювати такий бажаний титул йому вдалося лише з третьої спроби – спочатку були поразки Евандеру Холіфілду і Томмі Моррісону.

І лише в 30-му бою після повернення, 5 листопада 1994 року, Форман таки завоював чемпіонської пояс, перемігши нокаутом Майкла Мурера в поєдинку за титули WBA і IBF. Форман програвав на записках всіх суддів, але зумів зловити опонента двійкою в щелепу і поклав на канвас в 10-му раунді. На той момент Джорджу виповнилося 45 років і 9 місяців і 26 днів. Він став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі!

Правда, до наступного поєдинку Формана позбавили титулу WBA за відмову боксувати проти обов'язкового претендента Тоні Таккера, а після спірної перемоги над Акселем Шульцем у Джорджа відібрали і пояс IBF. Але це не завадило Форману заробити капітал за межами ринг на продажу грилів.

Кличко зараз 45 років і 5 місяців. Якщо він все-таки зважиться повернутися в бокс, можна з упевненістю сказати, що українцеві не потрібно буде чекати 20 боїв, щоб отримати титульний бій. Самі боксерські організації будуть вставати в чергу за Володимиром.

До речі, абсолютний віковий чемпіонський рекорд в боксі належить Бернарду Хопкінсу. Американець ставав чемпіоном світу в 49 років! Можливо, в разі успіху з підкоренням досягнення Формана Володимир захоче змістити з трону і Хопкінса?

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