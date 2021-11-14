Дружина тренера збірної України відкрила свій бізнес у Дніпрі (відео)

Христина Ротань, дружина тренера молодіжної збірної України та колишнього гравця Динамо та ФК Дніпро Руслана Ротаня відкрила свою фотостудію.
Місцем для бізнесу красуня обрала Дніпро.
"Ремонт закінчено. Ми вже працюємо повним ходом. Тут у нас ось такий басейн для нереальних фотосесій – ласкаво просимо до нас!" – закликає до себе клієнтів за допомогою соцмереж Христина Ротань.
Судячи з даних сайту компанії, одна година зйомок стартує тут з 500 грн.
Далі по темі
Дивіться фото самої Христини Ротань
Раніше дружина футболіста угорського Ференцвароша та збірної України Олександра Зубкова Анна розповіла, що чоловік має заробляти щонайменше 10 тисяч євро на місяць.