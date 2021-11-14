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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дружина тренера збірної України відкрила свій бізнес у Дніпрі (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 16:46
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Дружина Руслана Ротаня Христина вирішила заробляти самостійно
Руслан Ротань і його дружина Христина
Руслан Ротань і його дружина Христина / Фото: Instagram

Христина Ротань, дружина тренера молодіжної збірної України та колишнього гравця Динамо та ФК Дніпро Руслана Ротаня відкрила свою фотостудію.

Місцем для бізнесу красуня обрала Дніпро.

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"Ремонт закінчено. Ми вже працюємо повним ходом. Тут у нас ось такий басейн для нереальних фотосесій – ласкаво просимо до нас!" – закликає до себе клієнтів за допомогою соцмереж Христина Ротань.

Судячи з даних сайту компанії, одна година зйомок стартує тут з 500 грн.

Дивіться фото самої Христини Ротань

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Христина Ротань
Христина Ротань / Фото: Instagram

Христина Ротань
Христина Ротань / Фото: Instagram

Раніше дружина футболіста угорського Ференцвароша та збірної України Олександра Зубкова Анна розповіла, що чоловік має заробляти щонайменше 10 тисяч євро на місяць.

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8
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10
Рух
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