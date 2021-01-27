Блондинку відмовилися взяти до чоловічої команди після фотосесії в Playboy

Бельгійська велосипедистка Тара Гінс постраждала через те, що поділилася зі світом своєю красою

Бельгійську велогонщицю Тару Гінс відмовилися взяти на одну з керівних посад у неназвану чоловічу команду через фотосесію в Playboy. Про це 30-річна блондинка розповіла в інтерв'ю Cycling News.

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"У мене була усна домовленість про приєднання до команди. Це те, що мені подобається робити. Я хотіла вчитися і перебувати в машині супроводу під час гонок. Але з'ясувалося, що хтось роздув проблему через фото"

"Мені без різниці, що угода розірвана. Так навіть краще. Я не хочу працювати з людьми, які не бачать моїх здібностей і поводяться, мов стадо. Дуже шкода, що у велоспорті занадто переймаються з цього приводу", – заявила Тара Гінс

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Раніше ми писали, що гонщиця подалася в порно, а її сторінку заблокували за надто відверті фото.

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Також ми розповідали, що фото повністю голою спортсменки забанили в Instagram. Але велосипедистка опублікувала його знову.

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