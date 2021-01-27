Блондинка влаштувала солодкий прийом динамівцю після повернення зі зборів

На захисника "Динамо" Олександра Тимчика після повернення з Еміратів, де проводила перший збір київська команда, чекав солодкий сюрприз від його дівчини – чарівної блондинки Карини Подолян.
Красуня зустріла футболіста в Києві надувними кульками та шоколадним тортом, прикрашеним смачними м'ячиками і циферкою "24" – саме стільки років виповнилося Тимчику 20 січня, коли він перебував з командою в ОАЕ.
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Символічно, що в "Динамо" Олександр Тимчик теж виступає під 24-м номером.
Нагадаємо, в листопаді в Барселоні Тимчику зробили операцію на сухожиллі м'язів стегна. Тільки днями він повернувся до основної групи "Динамо".
"Мене вже почали долучати до загальних вправ, – каже Тимчик. – Уже працював на повну, але ще відчуваю дискомфорт, не можу різко розвернутися, прискоритися"
Додамо, що під час перебування в лазареті динамівець Тимчик зробив пропозицію своїй дівчині. Карина відповіла: "Так".
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