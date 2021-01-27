Русский
$ 28,15
34,19

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Блондинка влаштувала солодкий прийом динамівцю після повернення зі зборів

27 січня, 10:11

Олег Люлька Олег Люлька

Карина Подолян привітала свого нареченого Олександра Тимчика з 24-річчям

На захисника "Динамо" Олександра Тимчика після повернення з Еміратів, де проводила перший збір київська команда, чекав солодкий сюрприз від його дівчини – чарівної блондинки Карини Подолян.

Реклама

Красуня зустріла футболіста в Києві надувними кульками та шоколадним тортом, прикрашеним смачними м'ячиками і циферкою "24" – саме стільки років виповнилося Тимчику 20 січня, коли він перебував з командою в ОАЕ.

"Лю" – так просто і романтично підписала фото з коханим в Instagram Карина Подолян

Символічно, що в "Динамо" Олександр Тимчик теж виступає під 24-м номером.

Нагадаємо, в листопаді в Барселоні Тимчику зробили операцію на сухожиллі м'язів стегна. Тільки днями він повернувся до основної групи "Динамо".

"Мене вже почали долучати до загальних вправ, – каже Тимчик. – Уже працював на повну, але ще відчуваю дискомфорт, не можу різко розвернутися, прискоритися"

Реклама

Додамо, що під час перебування в лазареті динамівець Тимчик зробив пропозицію своїй дівчині. Карина відповіла: "Так".

Реклама

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

день народження Динамо Київ WAGs Олександр Тимчик

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Качка з
Качка з "Динамо" зняли з гри через м'язиФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
Прикрила квітами голе тіло: дівчина гравця
Прикрила квітами голе тіло: дівчина гравця "Шахтаря" сексуально провела його на збориФутбол
Футболіст
Футболіст "Динамо" отримав чуттєве привітання від білявкиФутбол
"Динамо" – "Шахтар": онлайн-відеотрансляція матчуЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти