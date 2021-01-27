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"Смачна, як кубинська випічка!" Красуня з ММА виставила напоказ апетитні форми

27 січня, 11:37

Олег Люлька Олег Люлька

Непереможна Валері Лореда продовжує вражати своїх шанувальників, серед яких зоряний українець

Американська спортсменка парагвайського походження Валері Лореда, яка виступає в MMA-промоушені Bellator, порадувала шанувальників новими гарячими знімками з Флориди. 22-річна дівчина-боєць зі змішаних єдиноборств похвалилася апетитними формами в яскравому купальнику, викликавши захоплення у армії з 715 тисяч фоловерів.

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"Смачна, як кубинська випічка з кокосовою начинкою", – цей коментар підписника Валері зібрав найбільше лайків в Instagram

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Відзначимо, що 22-річна Лореда дебютувала в професійних змішаних єдиноборствах у лютому 2019 року. На її рахунку три перемоги в трьох боях в MMA. Останній поєдинок вона провела 7 серпня 2020 року, перемігши американку Тару Графф технічним нокаутом у другому раунді.

Цікаво, що після тієї перемоги фото спекотної красуні з Bellator лайкнув український центровий НБА Олексій Лень.

Додамо, що раніше Валері Лореда небезуспішно займалася тхеквондо. У 2013 році вона виграла бронзову медаль відкритого чемпіонату Іспанії в категорії до 68 кг. У 2014 році завоювала срібну нагороду відкритого чемпіонату Німеччини, в 2017 році – "срібло" відкритого чемпіонату Колумбії. Того ж року в складі збірної Парагваю брала участь у чемпіонаті світу з тхеквондо.

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Нагадаємо, що після своєї останньої перемоги нокаутом над Тарою Графф Валері Лореда безпосередньо в клітці виконала спокусливий танець.

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Валері Лореда нокаутує і танцює

Валері Лореда Відео: https://www.instagram.com/valerieloureda/

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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MMA змішані єдиноборства WAGs Bellator Валері Лоредо

Джерела: Сегодня|Спорт , https://www.instagram.com/valerieloureda/

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