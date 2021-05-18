Баюл обрушилася з новою атакою на росіян. Тепер – через її псевдомаму

"У них з Петренком рот не закривався, яка я неслухняна, невдячна негідниця", – українська фігуристка закликала не ідеалізувати роль Змієвської в її житті

Олімпійська чемпіонка-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл продовжує воювати з Росією. Цього разу від фігуристки, що стала золотою медалісткою Ліллехаммера-1994, дісталося російським ЗМІ.

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Причиною стала стаття в медіа РФ, в якій зазначається внесок тренера Галини Змієвської в успіхи Баюл. Мовляв, Оксана, що жила без батька і втратила матір, на початку 1990-х перебралася до квартири Змієвської. А 20 років по тому... звинуватила її в крадіжці грошей.

"Не пишіть неправду! Я у Змієвської вдома опинилася після того, як стала другою на Європі. Жила я після приїзду до Одеси на ковзанці "Крижинка" з друзями по групі з Дніпра. На тренуваннях і зборах були тренери Ніколаєв, Бєлоусов, Немировський. Змієвська весь сезон 92-93 провела в Америці з новим зятем Петренком, з яким я познайомилася вперше після мого "золота" на чемпіонаті світу", – написала у себе в Instagram 43-річна Баюл, яка з чоловіком Карло-Джей Фаріною і 5-річною донькою Софією проживає нині в Лас-Вегасі

Оксана Баюл / Фото: Instagram

"Як же чудово всім розповідати, що вона – моя мама, без паперів на опікунство. Зараз я знаю закони Америки, а в 16 років я навіть англійською не розмовляла, а контракти читати – я точно не читала. Тому розповідайте правду, яку дуже легко перевірити ще раз, а ту пропаганду, що ви несете про мене, так це нісенітниця. Поставте питання їй самій, чому вона мовчить? Коли я потрапила в аварію, у них з Петренком рот в інтерв'ю не закривався, яка я така-сяка неслухняна, невдячна негідниця. А через 20 років, коли контракти були вперше прочитані, так уже без судового розгляду не обійшлося", – додала Баюл

Раніше Оксана заявила, що росіянка Аліна Загітова виграла Олімпіаду-2018 в сукні, скопійованому з костюма Баюл 1995 року.

Пізніше Баюл звинуватила Росію ще в одному плагіаті. Українка вважає, що росіяни вкрали у неї ще й знаменитий костюм "Білого лебедя".