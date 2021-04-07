Легендарна Баюл звинуватила росіян у плагіаті: крадуть навіть сукні

Легендарна українська фігуристка Оксана Баюл не упускає шансу вколоти Росію. Ще вдень ми писали, що Баюл розлютила росіян через критику місцевого шоу, а пізніше Оксана звинуватила зірку російського фігурного катання Аліну Загітову в плагіаті.

Реклама

Невдоволення Баюл викликала сукня Загитової, в якому вона виступала на Олімпійських іграх 2018 року. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України вважає, що дизайн був вкрадений з її вбрання 23-річної давності.

"Мій костюмчик було спартачено в 1995 році. Плагіат якийсь з костюмом вийшов знову", – написала олімпійська чемпіонка в Instagram і додала фото для порівняння.

Нагадаємо, не так давно прогримів другий скандал Баюл vs Росія. Російська журналістка Ема Гаджиєва в інтерв'ю заявила: "Постійно перемагає той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", – маючи на увазі також успіх Баюл на Олімпіаді-1994.

Реклама

У відповідь Баюл жорстко поставила на місце росіянку, застосувавши до неї слово "смітник". "Яким це другим номером я приїхала на Олімпійські ігри? Чемпіон світу – це не другий номер, а перший", – парирувала українка, нагадавши про "золото" ЧС-1993, яке передувало Ліллехаммеру.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама