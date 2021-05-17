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Ти молодий дурень! Баюл поставила на місце російського хореографа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 травня, 09:39
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Зірка світового фігурного катання Оксана Баюл жорстко відповіла Олексію Железнякову, заявивши, що таких чемпіонів, як вона, у світі не забувають
Баюл - перша олімпійська чемпіонка незалежної України
Баюл - перша олімпійська чемпіонка незалежної України / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка 1994 року в жіночому одиночному катанні Оксана Баюл прокоментувала слова російського хореографа Олексія Железнякова про неї. Фахівець сказав, що українка спеціально провокує скандали, бо її стали забувати.

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"Железняков, людей, як я, не забувають. Ти молодий дурень. Соня Хені зараз теж не на слуху у жовтої преси. Її знають і люблять у всьому світі, дивляться її фільми", – написала Баюл у своєму Instagram.

Раніше Оксана заявила, що росіянка Аліна Загітова виграла Олімпіаду-2018 у платті, скопійованому з костюма Баюл 1995 року.

Пізніше Баюл звинуватила Росію ще в одному плагіаті. Українка вважає, що росіяни вкрали у неї ще й знаменитий костюм "Білого лебедя".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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