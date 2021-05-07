Кумедне відео: донька Оксани Баюл пародіює маму-фігуристку

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України радіє дорослішанню Софії, якій влітку виповниться шість років, і ділиться кадрами в соцмережах

Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

Знаменита в минулому фігуристка Оксана Баюл зараз живе в США і на ковзани стає тільки заради свого задоволення. А також, щоб допомогти дочці вчитися катання і разом з нею радіти. Раніше Баюл показала, як її дочка катається на ковзанах.

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Минулої ночі 43-річна українка поділилася смішним відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому маленька Софія намагається наслідувати маму і наприкінці ролика посилає всім повітряний поцілунок.

"Вона росте так швидко", – із захопленням підписала сюжет Оксана.

Нагадаємо, українська спортсменка вийшла заміж за бізнесмена італійського походження і тепер живе в Лас-Вегасі. Про Софійку Баюл-Фаріна говорить так:

"Дочка любить дивитися старі відеозаписи, де мені 16 років. Щось намагається повторювати на підлозі: в ластівку стає, ногу піднімає, стрибає. Так смішно спостерігати за цим".

Нещодавно Баюл звинуватила росіян у плагіаті: крадуть навіть сукні.

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Дивіться, як дочка Оксани займається на льоду:

Донька Оксани Баюл – Софія Відео: Instagram

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