Дитяче фото Оксани Баюл з мамою зворушило користувачів соцмереж

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання привітала з днем народження свою рідну людину, яку забрали занадто рано

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Нещодавно олімпійська чемпіонка-1994 Оксана Баюл виклала кумедне відео, де дочка пародіює маму-фігуристку. А потім спортсменка, яка вже багато років живе в США, показала своє дитяче фото, на якому вона зображена разом з мамою в Україні. Виявилося, що у неї на це була дуже вагома причина.

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"Привітання з днем народження, мамо. Відправляю привітання з днем народження тому, кого забрали занадто рано. Ми часто думаємо про тебе. Спасибі за уроки мого житті", – написала Баюл в Instagram

"Оксана, ви схожі на маму! Які ви гарні", "Мені здається, з віком ви стали ще більше схожі на маму", – писали фоловери фігуристки.

Нагадаємо, українська зірка фігурного катання вийшла заміж за бізнесмена італійського походження і тепер живе в Лас-Вегасі. А свою золоту медаль ОІ-1994 Оксана Баюл передасть доньці.

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Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

Також ми розповідали, що шпагат стоячи від доньки Оксани Баюл вразив візажиста Адель.

А недавно Баюл звинуватила росіян у плагіаті: крадуть навіть сукні. І дуже розлютила жителів РФ.

Дивіться, як Баюл катається з донькою

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram