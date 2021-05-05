Сміливо! Баюл порівняла себе і свою дочку

Схоже, в цій родині однією золотою призеркою Ігор справа може і не обмежитися. Знаменита фігуристка заявила, що її 5-річна дочка Софія – краща за неї

Оксана Баюл і її донька Софія / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка в далекому Ліллехаммері-1994 виграла змагання фігуристок, виховує, можливо, майбутню переможницю ОІ – свою дочку.

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43-річна Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, опублікувала відео тренування своєї п'ятирічної дочки Софії на льоду, де дівчинка під чуйним керівництвом знаменитої мами відпрацьовує вертикальний шпагат. І робить це чудово!

Одна з підписниць Оксани Баюл відзначила: "Мені подобається простодушність Софії. Вона й гадки не має, хто її мама". Баюл на це відповіла: "Вона кращf за мене".

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Правда, інша підписниця Оксани порадила Софії взяти уроки балетної техніки, оскільки їй ще далеко до граціозності матері.

Однак Оксана відреагувала на це зі скепсисом: "Ні, вона – не я, а я – не она. Що стосується балетних фігуристок, то їх багато і всі – одне й те саме, це нудно".

Оксана Баюл і її донька Софія / Фото: Instagram

Реклама Оксана Баюл і її родина / Фото: Instagram

До речі, раніше ми писали, що свою золоту медаль ОІ-1994 Оксана Баюл передасть доньці.

Також ми розповідали, що шпагат стоячи від доньки Оксани Баюл вразив візажиста Адель.

Насправді артистизму Софії Баюл не позичати

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram