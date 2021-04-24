Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легенди

Українська легенда світового фігурного катання явно покращала, а ще похвалилася ювелірним виробом, який носила ще бабуся чоловіка Оксани

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Схоже, скандали Оксані Баюл аніскільки не заважають. Після серії гучних конфліктів з Росією легендарна українська фігуристка, що стала олімпійською чемпіонкою Ліллехаммера-1994, навіть покращала.

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На вікенді 43-річна Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі з чоловіком-мільйонером італійського походження Карло Джей Фаріною і виховує з ним 5-річну доньку Софію, опублікувала у себе в Instаgram фото, до якого так і проситься підпис: "Оксана помолодшала".

Ніжними рум'янами Оксана Баюл підтягла собі щічки, зробила зачіску каре і до чорної накидки додала брошку у вигляді листочка вишні.

"З цієї брошкою у мене пов'язані особливі почуття, адже вона належала бабусі Карло", – розповіла українська фігуристка

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Раніше Оксана заявила, що росіянка Аліна Загітова виграла Олімпіаду-2018 в сукні, скопійованій з костюма Баюл 1995 року.

Пізніше Баюл звинуватила Росію ще в одному плагіаті. Українка вважає, що росіяни вкрали у неї ще й знаменитий костюм "Білого лебедя".

Реклама Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

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Намагаючись помститися Баюл, росіяни заявляють, мовляв, дівчина не першої свіжості вирішила підзаробити.

Дивіться, в якій формі нині Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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