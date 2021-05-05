Смело! Баюл сравнила себя и свою дочку

Похоже, в этом семействе одной золотой призеркой Игр дело может и не ограничиться. Знаменитая фигуристка заявила, что ее 5-летняя дочка София – лучше нее

Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, в далеком Лиллехаммере-1994 выигравшая соревнования фигуристок, воспитывает, возможно, будущую победительницу ОИ – свою дочь.

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43-летняя Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, опубликовала видео тренировки своей пятилетней дочери Софии на льду, где девочка под чутким руководством знаменитой мамы отрабатывает вертикальный шпагат. И делает это восхитительно!

Одна из подписчиц Оксаны Баюл отметила: "Мне нравится простодушие Софии. Она понятия не имеет, кто ее мама". Баюл на это ответила: "Она лучше меня".

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Правда, другая подписчица Оксаны посоветовала Софии взять уроки балетной техники, так как ей еще далеко до грациозности матери.

Однако Оксана отреагировала на это со скепсисом: "Нет, она – не я, а я – не она. Что касается балетных фигуристок, то их много и все одно и то же, это скучно".

Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

Реклама Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram

Кстати, ранее мы писали, что свою золотую медаль ОИ-1994 Оксана Баюл передаст дочке.

Также мы рассказывали, что шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель.

На самом деле артистизма Софии Баюл не занимать

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram